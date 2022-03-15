Москва, 15 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Возбуждение на Украине уголовных дел в отношении ряда российских чиновник и военных руководителей будет расследовано в России в рамках уголовного дела. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

ru.torange.biz Уголовное дело

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Речь идёт об уголовном преследовании в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова.

«Это уголовное дело является очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг», — прокоментировали в СКР.

Также отмечается, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по ст. 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовных дел против 65 российских граждан. Так, под уголовное преследование попали главнокомандующий ВКС РФ генерал армии РФ Сергей Суровикин, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и директора департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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Как уточнила Венедиктова, их обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По мнению украинских правоохранительных органов, Кириллов и Захарова распространяли ложную информацию о действиях властей Украины, а Суровикин якобы организовал «нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам».