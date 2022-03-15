Новокузнецк, Кемеровская область, 15 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Новокузнецк сегодня, 15 марта, прилетел вице-президент комитета II зимних международных спортивных игр «Дети Азии» Азат Мурадов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«Азат Мурадов посетил городские спортивные объекты, которые будут использованы в качестве основных площадок для соревнований и тренировочных процессов спортсменов», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что завтра, 16 марта, пройдёт торжественный запуск часов обратного отсчёта до игр «Дети Азии».

Читайте также: В Новокузнецке установили часы обратного отсчёта до начала игр «Дети Азии»