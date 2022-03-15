Донецк, 15 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за сутки 14 марта 42 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, всего применено 318 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что на горловском и донецком направлениях применялось такое вооружение, как танки, артиллерия, минометы, стрелковое оружие.