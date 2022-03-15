Донецк, 15 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Донецке украинские вооружённые формирования обстреляли шахту, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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В штабе рассказали, что после обстрела шахты имени Скочинского был обесточен вентиляционный ствол, под землёй остаются 80 горняков. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины устроили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики.