Москва, 15 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. О действиях мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минбороны РФ.

Минобороны РФ Полковник Роман Демурчиев

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Отмечается, что в ходе наступательных действий с задачей блокировать населенный пункт, занятый украинскими националистами и не допустить их контратаки, подразделение командира отдельной мотострелковой бригады полковника Романа Демурчиева не допустило выхода киевских боевиков из окружения и нанесла значительный урон противнику.

«Спустя несколько дней, в ходе проведения операции по освобождению другого населенного пункта от националистов российские мотострелки под руководством полковника Демурчиева внезапно одновременно нанесли противнику удары с фронта и флангов, в результате чего было разгромлено до двух батальонных тактических групп националистов, уничтожены стартовая позиция зенитного ракетного комплекса С-300, до 20 единиц бронетехники и 40 единиц автомобильной техники, а также значительное количество живой силы противника», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что благодаря умелому руководству вверенными подразделениями, профессионализму и боевому опыту полковника Романа Демурчиева, а также слаженным действиям его подчиненных, поставленные перед бригадой задачи были выполнены в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили о подвиге командира тяжелого огнеметного взводаАлександра Лебедева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.