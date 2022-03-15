Севастополь, 15 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Траурная акция «Свеча памяти» в память о погибших 14 марта в результате попадания украинской ракеты жителях Донецка состоялась в Севастополе.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свечи

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Весь вечер севастопольцы приносили цветы и свечи, чтобы почтить память погибших. В числе участников акции был и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня по центральному району Донецка ВСУ нанесли ракетный удар с применением кассетного боеприпаса. Кассетный боеприпас содержит 50 осколочных боевых элементов по 7,45 кг каждый… в каждом из 50-ти по 316 осколков… Это значит, что цель этого удара была одна — люди. Дети. Жители Донецка. По последним данным погибло 20 человек. 30 — ранены, в том числе дети. Что это, если не теракт? Кто это мог сделать? Только нелюди. Верю, что в самое ближайшее время нацисты ответят и за это!» — написал глава Севастополя в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 марта по Донецку был нанесён удар тактической ракетой «Точка-У», снабженной кассетным боеприпасом. Погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён из контролируемого украинскими националистами района населённого пункта Красноармейск.