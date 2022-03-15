Рим, 15 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Римский «Лацио» одержал победу над «Венецией» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Clément Bucco-Lechat Чиро Иммобиле

Единственный гол в матче забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 58-й минуте.

На сегодняшний день «Лацио» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 49 очков. «Венеция» идёт на 18-м месте с 22 очками.