Москва, 15 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Председателя Центрального банка России Эльвира Набиуллина 18 марта выступит с заявлением по денежно-кредитной политике, сообщается на сайте регулятора.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ огласит решение заседания Совета директоров. Выступление Набиуллиной состоится в 15:00 по мск.

Выступление Набиуллиной будет транслироваться на странице Банка России в «ВКонтакте» и на YouTube-канале ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ принял решение изменить порядок расчёта и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю.

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