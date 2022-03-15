Донецк, 15 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

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В представительстве рассказали, что обстрел зафиксирован в 8:30. Из населённого пункта Троицкое, контролируемого украинскими войсками, было выпущено семь мин калибром 120 мм по посёлку Михайловка.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики выдавливают националистов из Мариуполя, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.