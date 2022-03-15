Баку, 15 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Баку был убит 38-летний чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов. Об этом сообщает агентство Report, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным журналистов, спортсмена застрелили вечером 14 марта в магазине в Бинагадинском районе столицы Азербайджана. На следующее утро стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого мужчину 22 лет.

Как сообщили агентству, задержанный является двоюродным братом убитого в мае 2020 года криминального авторитета Эмина Сафарова, которого также называли «Эмин 444».

Стоит отметить, что Юсифова обвиняли в заказе убийства Сафарова. Суд признал кикбоксёра невиновным из-за отсутствия доказательств.