Донецк, 15 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Продолжаем выдавливать националистов из Мариуполя. Продолжение специальной военной операции идет по плану, продвигаемся на север в сторону Донецка от границы бывшей Донецкой области… потихоньку очищая те населенные пункты, в которых находятся украинские военные… Скоро вы узнаете новые подробности. Не хочу говорить раньше времени, но они будут очень приятными», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что в настоящее время в регионе сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

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