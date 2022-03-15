Париж, 15 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Французский президент Эммануэль Макрон использует украинский кризис себе на пользу, рассчитывая победить в предвыборной гонке. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет газета Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По её словам, в ходе неформального саммита лидеров стран ЕС Макрон признавался в «пессимистичных ожиданиях» от российско-украинских переговоров, однако позднее заявил, что настроен оптимистично. Это говорит о недопустимых попытках манипуляции общественным мнением, полагает Ле Пен.

«Глава Республики пользуется специальной военной операцией России на Украине, чтобы напугать граждан, так как рассчитывает, что страх может помочь ему в предвыборной гонке», — заявила политик.

Ле Пен также высказалась против конфликта с Россией и подчеркнула, что подобной войны не хочет ни одна из стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен раскритиковала поставки Украине оружия.

Читайте также: Марин Ле Пен выступила против поставок оружия Киеву