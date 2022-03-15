Чита, 15 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией пройдут в Забайкалье. Как сообщает 15 марта пресс-служба правительства региона, в учреждениях культуры и образования запланировано провести тематические мероприятия: флешмобы, выставки, выступления, классные часы. Кульминацией празднования станет праздничный трехчасовой концерт «Крымская весна», который пройдет 18 марта на площади имени Ленина в Чите.

Правительство Забайкалья Крымская весна

Программа мероприятия объединяет творческие номера профессиональных, студенческих коллективов. Зрители увидят выступления артистов государственного музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», краевого училища культуры, театра песни и танца «Забайкалье», Дома офицеров Забайкальского края, детского центра «Гураненок», вокальной студии «Парус детства», образцового ансамбля танца «Кирилловцы», дворца молодежи «Мегаполис», военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья», муниципального духового оркестра города Читы.

Также в ходе мероприятия состоится флешмоб «Севастопольский вальс». Его проведут студенты Забайкальского краевого училища культуры.

Завершит масштабный концерт вокально-хореографическая композиция «Встанем» музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» с участием всех задействованных творческих коллективов.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум. За присоединение полуострова к России тогда высказались 96% проголосовавших. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав Федерации. Традиционно в этот день в разных регионах России проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.