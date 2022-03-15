Париж, 15 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал договоренность о сбалансированном представительстве женщин и мужчин в советах директоров. Об этом глава государства написал в Twitter.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

«Потребовалось десять лет, но мы добились своего: в период французского председательства в Совете Европейского союза была достигнута договоренность о сбалансированном представительстве женщин и мужчин в советах директоров. Это большой шаг вперед к равенству», — написал глава государства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну.