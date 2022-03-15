Чебоксары, 15 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии формируется ещё одна партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. Если 1 марта было направлено 20 тонн продуктов и других товаров, то в новой партии — 100 тонн продовольственных продуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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18 марта из Чувашии планируется отправка ещё одной партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы республики Олега Николаева, готовятся «фуры с картофелем, мукой, крупами, макаронными изделиями, бутилированной водой и другими продуктами».

«Мы намерены направить порядка 100 тонн гуманитарной помощи», — сказал руководитель Чувашии.

Помимо предпринимательского сообщества и некоммерческих организаций, в сборе помощи участвуют и жители республики, силами которых собрано более 2 тонн продуктов питания, одежды, обуви, предметов первой необходимости, игрушек, канцелярских товаров.

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По данным властей, для оказания благотворительной помощи жителям ДНР и ЛНР в Чувашии также собрано 4 млн рублей.

Напомним, что первая партия гуманитарной помощи в объёме 20 тонн ушла из Чебоксар 1 марта. В том числе передано восемь тонн муки и две тонны крупы из зерна, выращенного аграриями Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сформирована рабочая группа, которая занимается координацией сбора и отправки гуманитарной помощи жителям Донбасса.