Оренбург, 15 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в десятку самых закредитованных российских регионов. информацию об этом публикует РИА Новости.

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Долги населения перед банками значительны. В начале 2022 года соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплате составляло 81,1%. В среднем на одного оренбуржца приходится 323,1 тыс. рублей задолженности. Прирост составил 58,1.

Еще большие долги по кредитам имеются у населения Башкирии, Алтайского края, Курганской области, Удмуртии, Тувы, Калмыкии.