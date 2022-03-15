Калининград, 15 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Даже если проект создания Балтийской АЭС не будет реализован, энергетической безопасности Калининградской области ничего не угрожает. А на базе стройплощадки атомной станции может быть осуществлён другой значимый проект. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 15 марта политический консультант и социолог Роман Романов.

Калининградская область

Он напомнил, что энергетическая безопасность Калининградской области для федеральной и региональной власти всегда была очень важна — именно в свете эксклавного положения региона.

«Это не просто заявление — последние пять лет интенсивно велись работы, чтобы полностью обеспечить энергетическую независимость региона ‑ и сейчас области ничего не угрожает. По имеющейся у меня информации энергопрофицит Калининградской области сейчас составляет 200%, а на площадке Балтийской АЭС Росатом будет реализовывать другой проект», — сказал Роман Романов.

По его мнению, в сегодняшней сложной военно-политической обстановке все решения нужно принимать с максимально холодной головой, в том числе в отношении проекта Балтийской АЭС. «Поэтому подход «любой ценой» может применяться только после системного и всестороннего анализа», — добавил эксперт.

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