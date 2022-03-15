Донецк, 15 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили новый обстрел Донецка. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что в 8:57 был открыт огонь со стороны Марьинки, контролируемой украинскими войсками. По Петровскому району Донецка боевики выпустили четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики выдавливают националистов из Мариуполя, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.