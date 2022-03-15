Сеул, 15 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе встречи с действующим президентом Мун Чжэ Ином попросит об особом помиловании экс-президента страны Ли Мён Бака. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По её словам, личная встреча состоится 16 марта в Голубом доме без присутствия помощников.

Сообщается, что стороны обсудят ряд вопросов, включая переход президентства, меры борьбы с коронавирусом, вероятное испытание КНДР ракет большой дальности.

Ожидается, что Юн потребует особое помилование для Ли Мён Бака, занимавшего президентское кресло с 2008 по 2013 год и отбывающего 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Ранее представитель оппозиционной партии «Сила народа» в сообщении, опубликованном на странице в Facebook, также призвал Мун Чжэ Ина помиловать бывшего президента.