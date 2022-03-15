Ярославль, 15 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Заместителем мэра Ярославля по социальной политике назначена Елена Волкова. Об этом на общегородском совещании объявил мэр города Владимир Волков.

Yarnews.net Елена Волкова

«Елена Борисовна ярославна, на протяжении долгого периода работает в государственных и муниципальных структурах. С 2013 по 2016 год также занимала должность заместителя мэра по социальной политике. Мы очень рады, что Елена Борисовна вернулась в стены мэрии. Желаем удачи, плодотворной работы. Коллеги, прошу взаимодействовать. И всячески оказывать содействие», — сказал мэр.

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До своего назначения Елена Волкова работала советником главы Ярославского муниципального района.