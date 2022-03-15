Улан-Удэ, 15 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в Бурятии зафиксировали завышение цен в ряде магазинов. Об этом рассказал руководитель регионального управления Виктор Грибко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Хотелось бы сделать замечание, антимонопольная служба ведет ежедневный мониторинг цен в торговых сетях, и мы наблюдаем, что на ряд товаров устанавливается наценка 40%. Причем это товары не из каких-то отдаленных регионов, а поставщики находятся здесь в Бурятии», — отметил он.

Чиновник обещал сделать запросы по этому поводу и принять меры реагирования.