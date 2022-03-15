Донецк, 15 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики выдавливают националистов из Мариуполя. Об этом 15 марта заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Он рассказал, что специальная операция идёт по плану и силы ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки из Мариуполя эвакуировали 78 человек, в том числе шесть детей.