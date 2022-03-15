Москва, 15 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. О подвиге командира тяжелого огнеметного взвода Александра Лебедева в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщило 15 марта Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи подразделение отдельной мотострелковой бригады попало под массированный обстрел украинских националистов, и экипаж ТОС-1А под командованием лейтенанта Лебедева одним из первых вступил в бой с врагом под непрекращающимся огнем.

Также указывается, что российские огнеметчики точным огнем уничтожили взводный опорный пункт противника, после чего сменили позицию и уничтожили тщательно защищенную позицию вражеского минометного расчета, который вел прицельный огонь по мотострелковой бригаде.

«Решительные действия лейтенанта Александра Лебедева и умелое руководство экипажем в сочетании с высоким профессионализмом и мужеством без потерь позволили своим войскам занять выгодные позиции и продолжить наступление», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экипаж ТОС-1А под командованием лейтенанта Лебедева в ходе указанного боя уничтожил более 20 украинских националистов и шесть единиц военной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.