Москва, 15 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике, живой силе Вооруженных сил Украины.

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.