Минобороны РФ показало кадры нанесения удара по военной технике ВСУ
Москва, 15 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике, живой силе Вооруженных сил Украины.
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В Минобороны РФ уточнили, что армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.