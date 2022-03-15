Казань, 15 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Татарии на фоне мировых событий возросла необходимость усилить меры по обеспечению информационной безопасности. Об этом заявил накануне глава республики Рустам Минниханов, выступая на внеплановом заседании Совета безопасности РТ.

Alexhost.ru DDoS-атака

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По его мнению, возросшее количество вбросов и фейков в последнее время направлено на дестабилизацию общественно-политической ситуации. Важной задачей становится обеспечение стабильности, а также снижение социальной напряженности в обществе.

«На фоне последних событий в Татарстане отмечается существенный рост информационного давления на население. Враждебные силы продолжают наращивать усилия по информационно-психологическому воздействию на индивидуальное, групповое и общественное сознание. В целом ситуация в сфере безопасности используемых нами информационных технологий, телекоммуникационных ресурсов требует принятия своевременных и конкретных мер. Наша задача в текущей ситуации — принять и незамедлительно реализовать исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер для обеспечения устойчивости системы безопасного функционирования социальной и экономической сфер региона», — отметил Минниханов.

По информации главы минцифры РТ Айрата Хайруллина, информационные ресурсы республики все чаще подвергаются DDos-атакам (нарушение доступности ресурсов). Ведомством усилена работа над выявлением этих атак на базы данных республиканских информсистем. В Татарии для предупреждения сбоев в работе сайтов предприняты все меры безопасности, подчеркнул Хайруллин.

Как сообщало ИА REGNUM, госсайтам предписано перейти на российские DNS-сервера, отказаться от иностранных хостингов.

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