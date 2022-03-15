Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге злоумышленник угнал иномарку врача на глазах у потерпевшего. Спустя четыре дня автоугонщика задержали. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

TheDigitalWay Угон автомобиля

Инцидент произошел 9 марта на юге города. В дежурную часть полиции обратился 40-летний врач одной из больниц. Мужчина рассказал, что около 07:00 мск он припарковал свой Nissan Murano у дома 71 корпус 2 по Пулковскому шоссе, после чего, оставив его заведенным, ушел в магазин. Когда он вернулся к автомобилю, за рулем уже находился неизвестный. Злоумышленник скрылся на иномарке в сторону Гатчины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). А вечером 13 марта у дома 51 по улице Ленсовета в Петербурге полицейские задержали 29-летнего подозреваемого.

«Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в Главке.