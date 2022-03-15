Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге 15 марта открывает выставку «Да здравствует право читать!» Из истории шотландской литературы», посвящённую Дням культуры Шотландии в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба РНБ.

Nlr.ru Главное здание РНБ в Санкт-Петербурге

Для посетителей станут доступны уникальные издания XIX—XX вв. на русском и английском языках, хранящиеся в фондах РНБ. Это народные баллады, сказки и предания Шотландии, а также произведения шотландских писателей и книги об истории национальной литературы.

пресс-служба РНБ «Среди редких изданий — иллюстрированный сборник стихотворений Роберта Бёрнса на английском языке, изданный в 1800 году в Нью-Йорке, издание «История Шотландии» Вальтера Скотта 1831 года, вышедшее в типографии Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге, первое прижизненное издание «Белой птички» автора сказки о Питере Пене Джеймса Барри, опубликованное на русском языке в 1918 в Петрограде».

В экспозиции также представлены современные шотландские авторы, в частности, Джеймс Келман, Ирвин Уэлш и другие.

Выставка будет работать в новом здании РБН на Московском проспекте, 165, до 15 мая. Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открылась планшетная выставка материалов о военных преступлениях киевского режима, его силовых структур и нарушениях прав человека на территории Украины.