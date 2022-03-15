В РНБ в Петербурге открывается выставка об истории Шотландской литературы
Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге 15 марта открывает выставку «Да здравствует право читать!» Из истории шотландской литературы», посвящённую Дням культуры Шотландии в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба РНБ.
Для посетителей станут доступны уникальные издания
В экспозиции также представлены современные шотландские авторы, в частности, Джеймс Келман, Ирвин Уэлш и другие.
Выставка будет работать в новом здании РБН на Московском проспекте, 165, до 15 мая. Вход свободный.
Как сообщало ИА REGNUM, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге открылась планшетная выставка материалов о военных преступлениях киевского режима, его силовых структур и нарушениях прав человека на территории Украины.