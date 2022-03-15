Оренбург, 15 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году более 5 тысяч человек получили российское гражданство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

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В ведомстве отметили, что в прошлом году в полтора раза увеличилось число людей, получивших российское гражданство. В 2020 году гражданство России получили 3348 человек, в 2021 года — уже 5841 человек. Из них более 1850 граждан прибыли из Казахстана, 1670 — из Таджикистана, 220 — с Украины, 810 — из Узбекистана, 480 — из Армении. Кроме того, российское гражданство получили граждане Афганистана, Болгарии, Вьетнама, Германии, Египта, Израиль, Италии, Камеруна, Конго, Македонии, Туниса и Сербии.

В прошлом году жителям Донецкой и Луганской Народных Республик была предоставлена возможность упрощенного порядка получения российского гражданства. Ею воспользовались 58 человек.