Донецк, 15 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировано 78 человек, сообщили 15 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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Согласно информации штаба, с 8:00 14 марта по 8:00 15 марта из Мариуполя и населённых пунктов, примыкающих к городу, вывезли 78 человек, в том числе шесть детей. Все они доставлены в Безыменное Новоазовского района.

Также пять человек эвакуированы из Волновахи. Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» доставили 1005 человек.