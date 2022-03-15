Ереван, , 09:15 — REGNUM В Армении с 15 марта начали действовать новые положения закона о мерах по борьбе курением, теперь это запретили в общественных местах. Об этом напомнила на заседании Национального собрания (парламента) республики заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян.

Борьба с курением Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия

Запрет касается ресторанов и кафе, в том числе, если залы находятся на террасе. Также запрещено курение кальянов. Это относится и к специализированным заведениям.

Закон был принят в 2017 году. Первые его положения ввели в марте 2020 года. Тогда в Армении запретили продажу сигарет несовершеннолетним, а также работу автоматов, продающих табачную продукцию.

Стоит отметить, что в Армении, согласно статистическим данным, употребляют табак около 28% мужского населения. По данным минздрава республики, в стране в год от болезней, вызванных курением, умирают более 5,5 тыс. человек.