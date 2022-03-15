Ульяновск, 15 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Ульяновска задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин. В совершении преступления подозревают жителя Чувашии, который подрабатывал на стройках разнорабочим, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Оперативные мероприятия начались ночью 11 марта после звонка 21-летний продавщицы одного из магазинов в Ленинском районе Ульяновска. Предварительно полицейские установили, что неизвестный в маске зашёл в торговый павильон и, вынув из кармана кухонный нож, заставил продавца открыть кассу и забрал более 9 тыс. рублей.

Подозреваемого установили через несколько часов. Им оказался 33-летний житель Чувашии, при задержании которого изъяты похищенные деньги и предполагаемое орудие преступления. В полиции сообщают, что он прибыл в Ульяновскую область для работы разнорабочим на стройках.

Подозреваемый взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на один из магазинов в Железнодорожном районе. Из торговой точки забрали дневную выручку и кондитерские изделия

Подробнее: На ульяновскую продавщицу напали с ножом, забрав коробку сладостей