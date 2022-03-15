Чаа-Хольский район, Тыва, 15 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 40-летний местный житель по обвинению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, а также за незаконный оборот оружия и боеприпасов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве На месте двойного убийства. Тува

По данным следствия, вечером 19 сентября у магазина в селе Чаа-Холь из-за незначительного повода поссорились ранее незнакомые мужчины. Все участники конфликта были пьяны. Для дальнейших разборок они поехали на безлюдную окраину села, при этом обвиняемый по пути захватил винтовку ТОЗ-8 калибром 5,6 мм и патроны к нему.

«По прибытии на место обвиняемый последовательно произвел прицельные выстрелы в сторону оппонентов, в результате чего двое потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте, а третий госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана своевременная медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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