Омск, , 09:14 — REGNUM Прокуратура оспаривает приговор суда в отношении жителя Омска по уголовному делу о домогательстве к ребёнку. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в прокуратуре Омской области.

Суд Cleper.ru

Ранее Октябрьский районный суд Омска признал 39-летнего мужчину виновным по п. п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Установлено, что мужчина в июле 2021 года гостил со своей сожительницей у её подруги. Воспользовавшись беспомощным состоянием дочери хозяйки, омич совершил «иные действия сексуального характера».

Вину он признал частично. Злоумышленник заявил, что не хотел ничего делать с девочкой 2010 года рождения, но, так как был пьян, принял её за свою сожительницу.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год. Также он должен компенсировать моральный вред потерпевшей в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сторона обвинения решила его оспорить в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.

Уголовное дело рассмотрит Омский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прохожие задержали в районе детской школы искусств 24-летнего мужчину, который приставал к девочке на улице.

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