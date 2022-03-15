Новокузнецк, Кемеровская область, 15 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Новокузнецке на площади у фонтана администрации города смонтировали часы обратного отсчёта до начала II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

ИА REGNUM Новокузнецк

«Старт до обратного отсчёта будет дан в ближайшие дни», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года.