Кудерметова вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс, США, 15 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Мари Боузковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
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Вероника Кудерметова
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Первый сет Кудерметова выиграла со счётом 6:4. А во второй партии при счёте 2:0 в пользу Боузковой чешская теннисистка отказалась от продолжения борьбы, снявшись с матча.
В четвёртом круге турнира Кудерметова сыграет с другой чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.