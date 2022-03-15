Индиан-Уэллс, США, 15 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Мари Боузковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Первый сет Кудерметова выиграла со счётом 6:4. А во второй партии при счёте 2:0 в пользу Боузковой чешская теннисистка отказалась от продолжения борьбы, снявшись с матча.

В четвёртом круге турнира Кудерметова сыграет с другой чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.