Киев, 15 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Киев угрожал Москве ракетами ещё в октябре 2021 года, сообщает 15 марта телеграм-канал «Пул №3».

Facebook.com/alexey.arestovich Алексей Арестович

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Он опубликовал видеозапись, на которой украинский политик, советник президента Украины Алексей Арестович заявляет, что украинские ракеты будут направлены на Москву уже «в ближайшее обозримое время», поскольку Киев уже работает над ракетной программой.

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — заявил Арестович.