Березники, Пермский край, , 09:04 — REGNUM В Березниках Пермского края мужчина отсудил компенсацию за повреждение автомобиля вследствие падения на него дерева. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Суд Gorspravka09.ru

Иск был подан к управляющей компании ООО «Комфорт-Новинки», ООО «ОРЭС-Березники», Управлению благоустройства администрации Березников. Дерево обрушилось на машину, припаркованную возле трансформаторной подстанции. Согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составляет 296 300 рублей.

Упавшее дерево росло на земельном участке, который передан ООО «ОРЭС-Березники» в аренду по договору для эксплуатации и обслуживания кирпичного здания трансформаторной подстанции. Обязанность по надлежащему содержанию территории лежит на ООО «ОРЭС-Березники».

Суд при вынесении решения принял во внимание тот факт, что машина находилась вне парковки. Кроме того, население было предупреждено о ненастье и сильном ветре 1 мая 2021 года — в день, когда был поврежден автомобиль. Также судья учел то, что к возникновению ущерба привело не исполнение ответчиком должным образом обязанности по обеспечению безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Размер возмещения уменьшили до 70%.

Согласно судебному решению с ООО «ОРЭС-Березники» в пользу истца взыскано 265 974,29 рублей, госпошлина, а также расходы по оплате услуг эксперт и услуг представителя. Апелляция оставлена без удовлетворения.