Ульяновск, 15 марта 2022, 09:02 — REGNUM В рабочем посёлке Карсун Ульяновской области продолжится реконструкция центральной части населённого пункта. На разработку концепции второго этапа благоустройства выделен 1 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Благоустройство улиц
Благоустройство улиц
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Управление делами» администрации Карсунского района. Победитель аукциона должен будет разработать концепцию реконструкции городского центра «Карсун-перекрёсток веков» в рабочем посёлке Карсун Ульяновской области» (второй этап). Речь идёт о территории площадью ориентировочно 3 гектара.

«Виды работ: выполнение градостроительного анализа и предпроектного социокультурного исследования, а также разработка архитектурной концепции благоустройства территории», — говорится, в частности, в документации.

Начальная цена определена в размере 1 млн рублей. Данные средства выделены из муниципального бюджета.

Заявки завершат принимать 18 марта. При заключении контракта концепция реконструкции территории должна быть представлена до 1 июня 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, Барыш, Карсун и Сурский Ульяновской области вошли в число победителей федерального конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.