Ульяновск, 15 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В рабочем посёлке Карсун Ульяновской области продолжится реконструкция центральной части населённого пункта. На разработку концепции второго этапа благоустройства выделен 1 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство улиц

Заказчиком является муниципальное казённое учреждение «Управление делами» администрации Карсунского района. Победитель аукциона должен будет разработать концепцию реконструкции городского центра «Карсун-перекрёсток веков» в рабочем посёлке Карсун Ульяновской области» (второй этап). Речь идёт о территории площадью ориентировочно 3 гектара.

«Виды работ: выполнение градостроительного анализа и предпроектного социокультурного исследования, а также разработка архитектурной концепции благоустройства территории», — говорится, в частности, в документации.

Начальная цена определена в размере 1 млн рублей. Данные средства выделены из муниципального бюджета.

Заявки завершат принимать 18 марта. При заключении контракта концепция реконструкции территории должна быть представлена до 1 июня 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, Барыш, Карсун и Сурский Ульяновской области вошли в число победителей федерального конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.