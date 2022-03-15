Калат, Афганистан, 15 марта 2022, 09:02 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после устранения ряда высокопоставленных узбекских командиров на Севере, недавно сместили губернатора Тахара маулави Нуреддина и назначили его заместителем министра общественных работ. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осмотрели дом Нуреддина и изъяли большое количество лёгкого и тяжёлого оружия.
В то время как эксперты считают подобные перемещения этническим переворотом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что перестановки высокопоставленных членов группировки выполнялись по приказу муллы Хайбатуллы, лидера движения.
Сообщается, что также был уволен заместитель губернатора Тахара мулла Джан Мохаммад Хамза.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после восстановления контроля над Афганистаном вытеснили ряд командиров узбекского происхождения с военных и административных должностей.
Махдум Алам был первым высокопоставленным этническим узбеком — командиром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, арестованным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Совсем недавно Салахуддин Аюби, влиятельный узбекский командир, сыгравший ключевую роль в захвате президентского дворца Афганистана, был снят с поста начальника штаба 203-го армейского корпуса «Мансури».
Второй по важности узбекский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маулави Атаулла Умари был уволен на прошлой неделе с поста командира 209-го армейского корпуса «Фатах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
После увольнения они получили назначения в министерство восстановления и развития сельских районов и в министерство обороны соответственно.
В результате новых назначений многие высокопоставленные узбекские командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишились своих воинских должностей.