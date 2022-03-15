Душанбе, 15 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Впервые были задействованы в военных учениях современные танки Т-72Б3М, которые в недавнем времени поступили на вооружение военной базы России в Таджикистане. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72БЗ

«Российские военнослужащие 201-й военной базы впервые применили новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты (БМП-2М) в тактическом учении, которое стартовало в условиях горно-пустынной местности на юге Таджикистана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что в ходе основного этапа учений мотострелковыми подразделениями, которые будут усилены танками, будет проведена отработка активных действий в обороне и наступлении с нанесением контрударов.

При этом добавляется, что экипажами новых Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками будут выставлены огневые засады и выполнены маневры во фланг и тыл противника.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта тактические учения по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию объектов военной инфраструктуры провели под Калининградом расчеты противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России.