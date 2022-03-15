Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве весной и летом 2022 года планируется высадить свыше 55 миллионов цветов различных видов, сообщается на портале мэра столицы.

Летняя Москва в цветах Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая площадь городских клумб составит 880 тыс. кв. метров. К майским праздникам в Москве распустятся 14 млн тюльпанов. Затем высадят 4,6 млн саженцев виолы, 35,4 млн однолетников, всего более 100 разных сортов цветов.

Самые большие клумбы появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и Поклонной горе. Общее количество этой рассады цветов составит более 1,2 млн штук.

ИА REGNUM сообщало ранее, в 2021 году на клумбах Москвы первые тюльпаны распустились 2 мая.

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