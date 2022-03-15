Париж, 15 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

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«Франция, как и все другие европейские страны, сделает все возможное, чтобы помочь украинскому населению, а также принять беженцев из этой страны», — заявил глава государства.

В настоящее время Франция приняла 13 500 беженцев.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что Франция сможет принять до 100 000 украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Франции Эммануэль Макрон собирается в ближайшие часы провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.