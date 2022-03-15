Казань, 15 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В столице Татарии приостановили деятельность 40 предприятий торговли, при этом занятость работников сохранена, зарплату планируют выплачивать в полном объеме. По мнению мэра Ильсура Метшина, уход зарубежных компаний позволит расширить поле для новых ниш, приведет к развитию бизнеса и импортозамещению.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Нам нужно в свою очередь помочь предпринимателям встать на эти рельсы, использовать ситуацию с пользой — стать не просто сильнее, а более конкурентными, для этого нам всем предстоит хорошо поработать», — нацелил глава города.

По словам Метшина, нынешнее время является шансом для перезагрузки российской экономики.

Всего в Казани с участием иностранной собственности осуществляют свою деятельность 345 предприятий, из них в торговле заняты 224 компании, 76 — предоставляют услуги, 35 производственных объектов, по четыре организации приходятся на строительство, а также транспорт и логистику, два — сельское хозяйство.

В случае возникновения угрозы массового высвобождения рабочей силы, а также ликвидации предприятия работодателям следует незамедлительно сообщить об этом в службу занятости населения.

ИА REGNUM напоминает, в Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта ушло в простой. Перед коллективом компании руководство намерено выполнить все социальные обязательства. Вернуться к работе на заводе планируют в кратчайшие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

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