Сеул, , 08:59 — REGNUM МИД Южной Кореи понизил уровень опасности при посещении некоторых регионов Эфиопии до «жёлтого». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Эфиопия Иван Шилов © ИА REGNUM

По их совам, 15 марта представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан воздержаться от поездок в столицу страны Аддис-Абеба и другие провинции, расположенные на юго-западе страны.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что гражданская война в африканской стране утихла.

Напомним, что августе 2021 года южнокорейский МИД призвал сограждан покинуть Эфиопию.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.