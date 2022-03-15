Сеул, 15 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи понизил уровень опасности при посещении некоторых регионов Эфиопии до «жёлтого». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

По их совам, 15 марта представители министерства иностранных дел Южной Кореи призвали сограждан воздержаться от поездок в столицу страны Аддис-Абеба и другие провинции, расположенные на юго-западе страны.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что гражданская война в африканской стране утихла.

Напомним, что августе 2021 года южнокорейский МИД призвал сограждан покинуть Эфиопию.

Отметим, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страну, «черный» — запрет на посещение.