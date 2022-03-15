Жителя Хабаровска оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Хабаровск, 15 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Хабаровске 63-летний местный житель оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
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Установлено, что мужчина, находясь на площади имени Ленина, во время одиночного пикета демонстрировал нанесенную на куртку надпись, которая дискредитировала действия ВС России.
Полицейские пресекли противоправную деятельность мужчины и доставили его в отдел.
В отношении хабаровчанина был составлен протокол об административном правонарушении — суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом.