Хабаровск, 15 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Хабаровске 63-летний местный житель оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

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Установлено, что мужчина, находясь на площади имени Ленина, во время одиночного пикета демонстрировал нанесенную на куртку надпись, которая дискредитировала действия ВС России.

Полицейские пресекли противоправную деятельность мужчины и доставили его в отдел.

В отношении хабаровчанина был составлен протокол об административном правонарушении — суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом.