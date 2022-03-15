Ростов-на-Дону, 15 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону творческие коллективы из Донецкой Народной Республики дадут старт проекту «Большие гастроли». Первый концерт сегодня, 15 марта, в Ростовском музыкальном театре даст ансамбль песни и танца «Донбасс». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Alan Cleaver Театр

Творчеством с ростовскими зрителями поделятся Донецкий республиканский академический молодежный театр, Донецкий академический областной театр кукол, Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Коллективы представят спектакли «Человек из Подольска» и «Как боги», детские спектакли «Таинственный гиппопотам» и «Дорога в Вифлеем», балетные спектакли — «Тысяча и одна ночь» и балет-феерию «Малыш и Карлсон».

В рамках двух федеральных программ — «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов), коллективы из Донбасса выступят в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Челябинской областях, в Башкирии, Дагестане и Крыму, на Ставрополье и Кубани.