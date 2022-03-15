Ташкент, , 08:55 — REGNUM На территорию Узбекистана 17−20 марта ожидается вынос теплого и влажного воздуха c районов Ирана с последующим вторжением холодной воздушной массы с Поволжья. Об этом сообщает Узгидромет.

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«17−18 марта по большей части территории республики временами пройдут дожди, возможны грозы. 18 марта местами возможен кратковременный переход дождя в снег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19−20 марта ночная температура воздуха в стране понизится до 0−3° тепла, по Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 1−2° мороза.

В эти же дни по северу страны — Каракалпакстану, Хорезмской области и пустынной зоне морозы усилятся до 3−6° мороза, по северу Каракалпакстана местами до 7−10° мороза.