провинция Фарьяб, , 08:53 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщают, что молодой человек был зверски убит своими родственниками в уезде Андхой этой провинции.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Родственники молодого человека сообщили газете «8 Собх», что убитого звали Сахи Мурад, и что он был застрелен своими двоюродными братьями.

Подтверждая инцидент, Шамсулла Мохаммади, начальник отдела информации и культуры Фарьяба, сказал, что причиной стали семейные неурядицы.

По его словам, в связи с инцидентом арестованы четыре человека, дела которых переданы в судебные органы.

В последнее время в разных частях страны беспрецедентно возросло число уголовных преступлений и загадочных убийств. За последнюю неделю СМИ сообщили как минимум о трёх таких убийствах.